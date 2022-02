Mara Venier affranta, dolore immenso a Domenica In. L'annuncio: "Stefano non c'è"

Giada Oricchio 14 febbraio 2022 a

Occhi lucidi e tanta commozione per un grave lutto che ha colpito “Domenica In”. Mara Venier ha aperto la puntata di domenica 13 febbraio esprimendo vicinanza pubblica al maestro Stefano Magnanensi. La conduttrice, che fa dell’empatia un suo punto di forza, ha raccontato al pubblico che non sarebbe stata una diretta come le altre: “Stefano Magnanensi è stato colpito da un lutto e oggi non c’è. Ha perso la sua adorata mamma”. E affranta ha aggiunto: “Ci abbracciamo tutti perché siamo una famiglia da molti anni e ci vogliamo bene” confermando il clima malinconico dello studio.

Magnanensi è il maestro d'orchestra che Venier ha fortemente voluto al suo fianco fin dal ritorno a “Domenica In” quattro anni fa. Un amico, un eccellente professionista, ma anche la spalla perfetta per buffi fuoriprogramma. Poi la diretta è scivolata via con un parterre de rois di ospiti: Ornella Muti, Achille Lauro e Michele Bravi.

