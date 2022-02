Sanremo 2022, i veri numeri del televoto. Mahmood e Blanco, che smacco ai veterani Elisa e Morandi

06 febbraio 2022 a

Un plebiscito o quasi quello di Mahmood e Blanco nella serata conclusiva del Festival di Sanremo. Nella classifica finale generale che ha visto trionfare "Brividi" il duo ha vinto con il 51% dei voti, mentre la seconda classifica Elisa ha ottenuto il 26%. Scarto ridotto per Gianni Morandi con il 21%. Il dato nel dettaglio è stato comunicato nel corso della conferenza stampa finale del Festival e le percentuali sono il frutto della media tar voti da casa con il televoto, giuria demoscopica e sala stampa, ognuno con il peso di un terzo.

La Rai per il brano di Mahmooh e Blanco sogna un futuro alla Maneskin che dopo il successo di "Zitti e buoni" all'Ariston hanno conquistato l'EuroVision song contest e il mondo. "La loro cifra credo che sia il manifesto di questa kermesse, due uomini che parlano d’amore, due grandi artisti, in qualche modo saranno una vetrina molto importante, come è stato per i Maneskin" ha detto il direttore di Rai1, Stefano Coletta. E i vincitori? Riccardo Fabbriconi in arte Blanco ha dedicato la vittoria alla sua Giulia ("Ma in realtà ne sto approfittando per ringraziare un po' tutti") e abbracciato i suoi genitori. Da piccolo li facevo dannare, vederli piangere e abbracciarli è stato bellissimo", ha spiegato il più giovane in gara.

Mahmood, invece, non ha voluto dedicarla a nessuno. I due ammettono di "non aver ancora realizzato di aver vinto, per noi era solo un gioco. Domani capiremo meglio", dicono nella notte. La loro collaborazione, hanno raccontato, "è nata in studio da Michelangelo (il produttore del brano, ndr)". "Eravamo lì tutti e due, poi Ricky si è messo al piano e io ho accennato il ritornello", ha aggiunto Mahmood. Non si sa ancora se le loro strada continueranno insieme. "È ancora troppo presto per dirlo".

