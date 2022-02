Sabrina Ferilli fuorionda: "Pezzo di m..." Cosa è successo a Sanremo 2022, il gelo con Amadeus

06 febbraio 2022 a

Oltre alla coppia Mahmood-Blanco tra i vincitori del Festival di Sanremo 2022 c'è anche Sabrina Ferilli, apprezzatissima per il suo monologo contro la retorica buonista e l'impegno senza contenuti da esibire a tutti i costi. Ma dopo sembra essere successo qualcosa, con l'attrice romana che è stata protagonista di un paio di fuori onda che stanno facendo discutere. Sfoghi dietro le quinte che sono stati catturati dai microfoni e che tradiscono un clima di tensione oltre i sorrisi della diretta.

L'episodio più clamoroso è quello avvenuto nel finale della lunga serata di sabato 5 febbraio, quella conclusiva. Amadeus la chiama sul palco mentre annuncia i premi della critica e si sente la voce della Ferilli che dice: "...fa il pezzo di me**a". Un insulto pesante che è finito subito sotto l'esame dei social. Non è chiaro a chi e a quale comportamento si riferisca l'attrice e le interpretazioni si sprecano: c'è chi pensa che ce l'abbia con Amadeus, altri ascoltando e riascoltando l'audio "captano" quello che sembra il nome di Gianni Morandi (anche se fosse, la frase è incompleta).

DI sicuro dietro le quinte c'è stata un po' di maretta durante la serata. In precedenza la Sabrina nazionale aveva detto, sempre fuori onda, “Ma nun ce sto!“, forse per protesta nei confronti di una scelta di scaletta. Sui titoli di coda, nota Davide Maggio, la Ferilli ha ritratto la mano mentre Amadeus gliela chiedeva. "Era forse successo qualcosa non noto al pubblico?" si chiede l'esperto di tv.

Le scintille sul palco dell'Ariston scatenano le voci ma anche le battute, come quella del collettivo satirico Spinoza: "La Ferilli fa un monologo sull'assenza di argomenti. Il Pd potrebbe citarla per plagio."

