Scintille a Sanremo tra Amadeus e Donatella Rettore

Scintille a Sanremo 2022 tra Donatella Rettore e Amadeus, Rettore si era lamentata dopo la serata cover del fatto che Morandi avesse portata un medley contenente anche sue canzoni dicendo che a lei non era stato permesso di farlo.

Ma nella conferenza di fine festival Amadeus l’aveva smentita «È vero che Rettore nella serata cover avrebbe voluto fare un medley dei suoi successi; ma non è vero, come ha detto, che sia stato io a dirle no. Credo che Ditonellapiaga non fosse d’accordo perché voleva fare altre cose: il no è partito dall’interno della coppia artistica», ha detto il conduttore.

Ma la Rettore rincara la dose. «Stanno cercando di farci litigare ma non ci riescono. Noi non siamo Morgan e Bugo, siamo Ditonellapiaga e Spinanelfianco»

