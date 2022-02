Sanremo 2022, il fuorionda di Sabrina Ferilli è un caso. Amadeus legge l'sms in diretta: "Mi dicono che..."

06 febbraio 2022 a

a

a

Tutto un grosso equivoco, Sabrina Ferilli è "inciampata su un cavo" e per quello si è lasciata andare dicendo "pezzo di m..." (al cavo, eh), espressione captata da un microfono e finita nella diretta della serata finale del Festival di Sanremo 2022. La ricostruzione di Amadeus sui presunti dissidi con l'attrice romana, co-conduttrice ieri sabato 5 febbraio, non convince granché. L'intesa tra i due, nelle battute iniziali, era stata buona poi qualcosa era andato via via guastandosi. Complice l'uso in qualche frangente un po' da "valletta" della partecipazione della carismatica attrice da parte del direttore artistico.

Sanremo 2022, sorpresa al televoto. Mahmood e Blanco, che smacco ai veterani Elisa e Morandi

Prima il fuorionda "nun ce sto", quando Amadeus la chiamava sul palco. Nel finale la mano negata al conduttore. Nel mezzo l'episodio che più fa discutere, ossia quandola Ferilli dal dietro del quinte si è scagliata contro uno anonimo "pezzo di m..." e si è sentito tutto in diretta. Sui social c'è chi giura di aver sentito il nome di Gianni Morandi, ma in ogni caso è difficile contestualizzare. Per molti telespettatori è chiaro che c'entrano le "scintille" tra i due.

Amadeus a oltranza. Fuortes gli chiede il quarto Festival di fila: "Vedremo..."

Mentre la Ferilli non ha commentato, il direttore artistico è stato costretto perché in conferenza stampa, L'attrice "è stata di una simpatia e di un’ironia travolgente e ha animato anche il dietro le quinte" dice Amadeus. Con lei però "non c’è stato nessun nervosismo. Lei è simpaticissima e non è mai stata nervosa ieri. È sempre voluta rimanere su uno sgabello e dietro le quinte, dove parlava con tutti, con il suo linguaggio colorito. Questa espressione che mi dite si sia sentita era riferita sicuramente a qualcosa che accadeva dietro le quinte" spiega il conduttore. Poi il colpo di scena: "Mi hanno scritto ora i miei autori - ha aggiunto poi Amadeus, dopo aver ricevuto un messaggio sul telefono - che lei era inciampata su un cavo nel dietro le quinte ed è andata avanti cinque minuti a dire qualsiasi cosa. Ma ce l’aveva con il cavo, non con una persona". Sarà.,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.