"Ho già vinto", cosa dice Elisa prima della finale di Sanremo

Elisa parla poche ore prima della finale all'Ariston di Sanremo. Poche parole per esprimere tutta la sua emozione e la sua umanità. E per esprimere un convincimento. Che in un modo o nell'altro, comunque andràa a finire, avrà già vinto.

«La vittoria e il fallimento sono come il sole, le nuvole, è tutto passeggero, la cosa che deve restare è la voglia di fare belle cose, di dare il massimo, di esprimerti e cercare cosa davvero vuoi dire. Questo è il vero motore di tutto, l’importante è quello, la vittoria non ti deve bastare». A parlare in conferenza stampa a poche ore dalla finale della 72esima edizione del Festival di Sanremo è Elisa, dopo la serata delle cover, al terzo posto nella classifica generale.

L’eventuale vittoria è argomento del giorno, naturale, appare chiaro, guardando alle classifiche delle singole serate e a quelli raccolti sulle varie piattaforme, che sarà lei, insieme alla coppia Mahmood/Blanco e a Gianni Morandi, a contendersi la vittoria finale al televoto. Ma Elisa vola bassa: «Io ho già vinto - dice - è andato così bene fino a qui, la risposta delle persone è stata meravigliosa, sono già super felice, non penso alla vittoria». Ad oggi «O forse sei tu» ha superato il milione di stream su Spotify, il video ufficiale su YouTube ha già toccato quota un milione e settecentomila visualizzazioni che sommate a quelle del canale ufficiale della Rai diventano quasi quattro, «Sono contentissima di come è andata fino adesso - dice - sono venuta per mettere in rilievo tutto il lavoro nuovo, erano due anni che stavo chiusa in studio, portarlo su questo palco era la migliore ripartenza, allora ho accettato di partecipare».

