Sanremo 2022, la quarta serata con lo share più alto dal 1995: record di ascolti

Boom per gli ascolti della quarta serata del Festival di Sanremo: con 11.378.000 spettatori e uno share del 60,5% Amadeus batte ancora se stesso. Lo scorso anno la quarta serata del Festival di Sanremo, che però in quel caso non era dedicata alle cover, fu seguita da 7.880.000 spettatori, con il 44,7% di share. Nel 2020, primo Festival dell'era Amadeus, fu invece seguita da 9.504.000 spettatori con uno share del 53,3%.

Il picco di ascolti della quarta serata del Festival di Sanremo, in valori assoluti, è stato raggiunto alle 22.15 con 16.388.000 spettatori, nel momento in cui Achille Lauro regala le rose a Loredana Bertè, e Amadeus legge poi la splendida dedica alle donne. Il picco di share è stato invece toccato alle 23.25 con il 67,3%, quando Jovanotti è sul palco con Amadeus. I contatti complessivi durante la serata sono stati 26.171.000.

Felicissimo il direttore artistico che in conferenza rivela: "Più di quello che avrei immaginato nei miei sogni e io sono uno di quelli che di solito sogna in grande. È stata una serata indimenticabile, ai miei tempi l'avrei registrata su un Vhs per conservarla. È un lavoro pensato e costruito, i ringraziamenti li farò domani perché siamo ancora a partita in corso, ma è una festa bellissima ed è bello per tutti coloro che ci lavorano. Il ringraziamento va in particolare ai cantanti".

"E' stato raggiunto davvero un risultato straordinario, non si tratta mai di fortuna - dice il direttore di Rai1, Stefano Coletta - Esiste un incrocio tra il talento complessivo e l'occasione. A partire da Amadeus c'è stata una netta e una grande capacità da parte di tutta la squadra di sapere intuire cosa serviva alle persone, il bisogno di vivere un'esperienza collettiva e liberatoria ma anche un'esperienza di verità e libertà". "E' inutile fare confronti con questi numeri, è il miglior risultato del Festival dal 1995. E il target conferma quasi l'80% delle ragazze tra i 15 e i 24 anni", spiega Coletta, per il quale la serata delle cover "è stata la festa della musica ma anche il racconto del paese, della società, della lotta al pregiudizio e del racconto delle nostre radici" "Anche quando abbiamo affrontato temi importanti è stato fatto attraverso l'arte, la satira, le canzoni -prosegue Coletta-. I duetti di ieri sera erano la nostra storia e anche la storia dei giovanissimi che fanno il perno di questo successo. E' il terzo anno che abbiamo la prova del fatto che la tv generalista può riportare davanti alla tv chi sarà protagonista del nostro futuro. Per questo ieri, pur avendolo davanti a me, scrivevo ad Amadeus per scrivergli che è stata davvero una serata da manuale".

