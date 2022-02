Sanremo 2022, la gaffe di Serena Bortone con Michele Bravi: "L'incidente..." In studio cala il gelo

Giada Oricchio 05 febbraio 2022 a

“Come dimostrano i fatti, non è facile trovare le persone empatiche”. Michele Bravi gela Serena Bortone, conduttrice di “Oggi è un altro giorno” su Rai1. Il giovane cantante era in collegamento per un’intervista sul Festival di Sanremo quando la giornalista gli ha fatto una domanda che i social hanno giudicato inopportuna, soprattutto perché formulata senza tatto: “So che per te c’è stato un prima e un dopo, ne hai parlato, lo hai raccontato e ti fa onore perché dimostra quanto tu sia una persona sensibile. Sei stato protagonista, tuo malgrado, di un evento molto tragico, un incidente che è costato la vita ad una donna; so che per te è stato uno choc dolorosissimo e che ha segnato la tua vita. Come sei riuscito a superarlo, se lo hai superato”.

Bravi ha stretto le labbra in una smorfia e si è limitato a una risposta laconica: “Sono tornato a parlare di musica, di voce e questo mi basta per adesso. Tutto il resto credo vada affrontato con un altro tipo di profondità”. Una replica in punta di lingua e di fioretto cui è seguita una stoccata ben più decisa quando Michele Bravi si è sentito chiedere se è innamorato: “Sono innamorato delle persone empatiche, quindi è molto difficile trovarle come dimostrano le cose”.

Bortone non ha afferrato quella che sembrava una critica nei suoi confronti e ha commentato con aria dispiaciuta: “Nooo”. Il riferimento della conduttrice era allo scontro per le strade di Milano che coinvolse Bravi e Rosanna Colia, poi deceduta, nel 2017. Il cantante patteggiò un anno e sei mesi con sospensione della pena e non menzione nel casellario giudiziale.

