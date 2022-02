Sanremo 2022, Sabrina Ferilli si scatena in conferenza stampa: "Stasera non si fa un c****"

Carmen Guadalaxara 05 febbraio 2022 a

"Sono molto contenta e ho applaudito a questo grande successo potendolo fare da esterna. Sono contenta quando le cose funzionano e riescono a fare centro. Questa è una tv di Stato e questa cosa dovrebbe unirci tutti, è un risultato buono per tutti noi. Poi stasera non si farà un c.... ma vabbè". Sabrina Ferilli sarà lo co-conduttrice della 72esima edizione del festival della Canzone Italiana. “Io sono qui perché mi ha voluto Josè il figlio di Amadeus: “Mi ha detto che non poteva non esserci. Lo chiedono anche i miei compagni di classe… perché lei dice le parolacce che diciamo noi..."

Quanto share ha fatto Sanremo 2022: con le cover lo show della quarta serata vola

Sugli attacchi da ogni dove la Ferilli è un ciclone: Attaccare una manifestazione come questa a che pro? Si può criticare per migliorare, ma se c'è il prestigio della moda, dell'arte, che rimane…? I giudizi non obiettivi mi fanno sempre molto male. Condurlo io? Nel mio bene e nel mio male sono sempre stata nel mio e preferisco stare nel mio. Io voglio fare l'attrice, crescere magari. Essere un supporto mi fa piacere, ma presentare è un'altra cosa: non mi piace questa deriva in cui ognuno fa di tutto. Ognuno deve fare il suo. Io voglio fare l'attrice".

