Tina Cipollari e Gemma Galgani litigano pure a Verissimo: "Sembri un puffo", SIlvia Toffanin disperata

Tina Cipollari le ha fatto preparare una torta.... "Con scritto 75... orrenda" puntualizza Gemma Galgani. La baruffa infinita tra le due arci-rivali di Uomini e donne, lo storico dating show di Maria De Filippi, continua anche nel salotto di Silvia Toffanin. Le due primedonne domenica 30 gennaio sono ospiti a Verissimo e non mancano i battibecchi.

"Ma nella vita siete mai uscite insieme?" dice la conduttrice. "Ho il dispiacere di incontrarla solo in tv" dica la Cipollari mentre la Galgani rivela: "Lei mi viene a fare gli agguati, mi perseguita quando faccio gli eventi... Anche questa estate, sono in cima ai suoi pensieri evidentemente".

La Toffanin prova a tirare fuori qualcosa di buono dalle due: "Ma riconoscete all’altra almeno un pregio?" "No" risponde secca Tina. "È una splendida mamma, posso dire solo questo" è invece il complimento a sorpresa di Gemma, "ma per il resto... dice delle cose su di me... offese, insulti di ogni tipo". "Ma questo è un complimento forzato, non è uscito dal suo cuore" rintuzza la "solita" Tina. Poi si va sui commenti al look. "Oggi sembra un puffo, anzi puffetta" attacca Tina. "E tu un cioccolatino Rocher, con quelle paillettes..."

Alla richiesta della Toffanin di un abbraccio rasseneratore, entrambe negano decisamente. Anzi, il tentativo di riportare la pace ha l'effetto contrario, con le due che cominciano a litigare su chi fa scappare gli uomini dal programma di Canale 5...

