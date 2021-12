Grande Fratello Vip, bomba di gossip su Tina Cipollari: "A letto con lei". La confessione senza smentita

Giada Oricchio 30 dicembre 2021 a

Giucas Casella ha ipnotizzato anche Tina Cipollari? A sganciare la bomba è proprio l’inquilino della casa del Grande Fratello Vip. Nelle scorse settimane, l’illusionista ha confidato ai compagni di avventura di aver avuto un flirt con Patrizia de Blanck così la contessa ha preteso e ottenuto un faccia a faccia per smentirlo, ma Casella, abilissimo a recitare il ruolo del finto svampito, ha sciorinato una serie di dettagli: "Forse hai perso la memoria. Ti ricordi quando abbiamo fatto il reality Il Ristorante? Venivi a casa, uscivamo. Mi telefonavi per amore, eri gelosa perché mi frequentavo con la Cipollari (presente nello stesso reality e acerrima nemica della de Blanck, nda). Sei andata a lamentarti anche da Barbara D’Urso, nel suo programma”.

Una confessione privata che il conduttore del GF, Alfonso Signorini, non ha potuto fare a meno di sottolineare: “Ma ci stai dicendo che sei andato anche con Tina Cipollari?”, “Lei lo sa benissimo, però Alfonso, lasciamo perdere, è una cosa vecchia” ha chiosato il vispo Giucas. E la diretta interessata ha confermato o negato? Tina Cipollari, in un'intervista al settimanale Vero, ha scelto una via di mezzo lasciando aperta ogni ipotesi: “Che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, che ero in trance e nun me so’ accorta?”.

