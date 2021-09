Colpo di scena a Uomini e donne, Gemma Galgani col seno nuovo. Tina Cipollari la gela così

13 settembre 2021 a

Debutto con un colpo di scena. Lunedì 13 settembre è tornato in onda il dating show di Canale 5 Uomini e donne. Stagione nuova, e novità anche per una delle star del programma di Maria De Filippi, Gemma Galgani, che ha sfoggiato un nuovo decollete. Infatti la dama torinese dopo il lifting al viso di un anno fa ha rifatto il seno.

"Non sono mai stata così bella”, ha detto Gemma di fronte allo specchio in uno dei video mandati in onda sul ritocchino della dama, seguita dalle telecamere nelle varie visite in clinica. “Viene istintivo guardare il seno e non il viso. Un seno importante, vedo”, il commento di Maria De Filippi sbalordita dal nuovo aspetto.

L'entrata in grande stile provoca reazioni contrastanti. Immancabile il commento dell'acerrima nemica della Galgani, Tina Cipollari: "Cosa ti sei rifatta? Le frittelle? Ma non ti vergogni a trascorrere l’estate per attirare gli uomini?".

La dama 71enne ha replicato dicendo di essere soddisfatta del suo aspetto e felice come non mai, e che continuerà a cercare l'amore nel programma pomeridiano.

