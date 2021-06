Tina Cipollari lascia Uomini e donne? L'indiscrezione definitiva, cosa succede davvero con Maria De Filippi

Francesco Fredella 14 giugno 2021 a

E se Tina Cipollari lasciasse Uomini e donne? Come ogni anno, torna la storica domanda legata ad un addio dell'opinionista di Maria De Filippi. Ma andiamo per gradi: la scorsa settimana Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, aveva sganciato l'indiscrezione legata all'addio della Cipollari. “Tina dice addio a Uomini e Donne per amore di Vincenzo. La Cipollari cambia vita: per amore di Vincenzo è pronta a lasciare Uomini e donne e a trasferirsi a Firenze”, si legge su Nuovo.

Ma oggi ci pensa Dagospia a smentire questa ipotesi. Secondo Dago, sempre ben informato sui retroscena televisivi, Tina rimarrà alla corte della De Filippi. rivelando che la storica opinionista resterà alla corte di Queen Mary.

E così, alla velocità della luce, si rincorrono le indiscrezioni. “Ritorna in maniera ciclica la fake news sull’uscita di scena di Tina Cipollari da Uomini e Donne. Questa volta con l’aggiunta di motivi sentimentali. L’opinionista non lascerà il dating show di Maria De Filippi e farà parte del cast anche nella nuova edizione in onda a settembre su Canale 5”, scrive Dago.

Per Tina, a quanto pare, solo un po' di meritato relax lontano dalla tv. Il suo ritorno sarebbe previsto per settembre: lei, inutile negarlo, è una colonna di "Uomini e donne". Il programma senza la sua presenza non sarebbe più quello che tutti i telespettatori sono abituati a vedere in televisione.

