Uomini e Donne, come riappare Gemma Galgani: si rifà il seno e il décolleté diventa esplosivo

Torna “UominieDonne” ed esplode il caso del seno di Gemma Galgani. Sono ricominciate le registrazioni del programma di Maria De Filippi e il prossimo 13 settembre ripartirà la messa in onda su Canale 5. Ci saranno la prima tronista transessuale e ragazzi e ragazze “normali”, magari alla Sophie Codegoni, la modella che l’anno scorso venne osannata per la sua semplicità e adesso va al GFVip (?!). Non mancherà il carico di svariata e circense umanità offerto soprattutto dagli over liberi dalla dittatura dell’immagine di armadi viventi su Instagram e dunque scaltri, veri e un po' pasticcioni. Soprattutto ci saranno l’attrice protagonista Gemma Galgani e la non protagonista Isabella Ricci.

Le due dame sono l’opposto l’una dell’altra e sul finire della scorsa stagione Gemma è stata tumulata più e più volte dalla Ricci: ne è uscita con le ossa rotte così ha pensato di rifarle. Cioè a 72 anni si è rifatta il seno. Una notizia da prima pagina, quella del settimanale di gossip “Nuovo TV” che la ritrae in lingerie nera e con due bombastiche tette. Titolo inequivocabile: “Gemma ritocca il décolleté”. L’intervista promette bene: “Guardate, ora ho il seno di quando ero una ragazzina”. Dopo il lifting al viso, il seno di due taglie più grandi, ha calato il tris con la pompatina alle labbra. E dalle prime indiscrezioni riportate dal “vicolodellenews.it”, i ritocchi fisici finalizzati a trovare l’amore hanno suscitato la riprovazione e gli sbeffeggiamenti dell’opinionista Tina Cipollari.

