Michelle Hunziker si separa da Tomaso Trussardi e Vittorio Feltri parla della crisi: "Neppure io..."

"Sposarsi significa sopportarsi. Chi si separa perde insieme la partita". Vittorio Feltri mette il dito tra (ex) moglie e marito: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi (che rompe il silenzio). Pochi giorni fa, la coppia - alla luce di una serie di indiscrezioni sempre più insistenti - ha annunciato la separazione dopo dieci anni di matrimonio e due figlie per “un diverso progetto di vita”, versione moderna di “incompatibilità caratteriali”.

Ebbene, il direttore editoriale di “Libero” nonché Cupido due lustri orsono, ha spiegato, sulla rivista “Novella 2000”, i motivi alla base della fine di un amore. Vittorio Feltri, da buon amico, dice di non conoscere i motivi degli attriti: “Neppure io che ho considerato Tomaso una specie di figlio e ho cercato in tutti i modi di indirizzarlo. Era un ragazzo fragile e, per dargli una mano, gli affidai la rubrica delle automobili su Libero, che lui devo riconoscere sviluppava molto bene”.

Poi ricorda che fu lui a favorire l’incontro: “Una sera ero a cena con Tom nel suo ristorante in piazza della Scala, quando un cameriere mi informò che Michelle, con una amica, si era accomodata al piano superiore. A quel punto decisi di salire a salutarla, in quanto la conoscevo da tempo, e mi accompagnò il mio commensale. Lo presentai alla signora di Striscia la Notizia e brigai affinché i due si scambiassero i numeri del telefonino”.

E fu sempre lui a fare da testimone di nozze. L’happy end non c’è stato e Feltri invita a non “stracciarsi le vesti”, ma pur ignorando lo stato delle cose, fa notare: “Non mi è oscuro cosa succede non raramente a marito e moglie. La convivenza è dura da tollerare. C’è un momento in cui lei o lui non ne può più di avere accanto una persona che sbadiglia o si soffia il naso. Segnali piccoli eppure decisivi: al sentimento è subentrata l’insofferenza. E tutto va a rotoli. Sposarsi significa sopportarsi, se ciò non è possibile conviene dirsi addio per evitare guai maggiori. Michelle e Tomaso sono arrivati al traguardo, nessuno dei due però ha vinto la gara. Gli sposi che si dividono perdono insieme la partita”.

Intanto, Hunziker ha compiuto 45 anni e l'ex marito Tomaso, attraverso una storia Instagram, le ha fatto gli auguri definendola "una donna straordinaria".

