Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano: "Chi c'è dietro la crisi". Il gossip bomba

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti come Belen Rodriguez e Stefano De Martino? In questo 2022 tutto sembra possibile quando si tratta di cuori vip. Ma andiamo con ordine. Un paio di giorni fa, la showgirl argentina, in un’Instagram Story, aveva ufficializzato la rottura con Antonino Spinalbese, padre della figlioletta Luna Marì. Peccato che nemmeno 24 ore le riviste di gossip abbiano pubblicato le foto che la ritraevano mentre andava a cena a casa dell’ex marito Stefano in compagnia dei bambini. Difficile non pensare a un ritorno di fiamma a giudicare dai sorrisi e dalla complicità.

A quanto pare però non sono i soli a “tornare alla base”, ci sarebbero anche Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, fresca di separazione da Tomaso Trussardi dopo 10 anni di matrimonio e le figlie Sole e Celeste. Un addio affidato a uno scarno comunicato Ansa. Suggestione o vera indiscrezione? Il sito “Dagospia” , che in anteprima aveva riferito di una crisi irreversibile tra la conduttrice svizzera e il proprietario della casa di moda, ha sganciato la bomba: “Gira voce di un "revival" d'amore tra Michelle Hunziker e il suo ex marito, Eros Ramazzotti”.

Per ora non ci sono scatti galeotti, ma è trapelato che da mesi Hunziker frequenti in modo assiduo la palestra di un caro amico di Ramazzotti che non ha avuto storie importanti dopo il divorzio da Marika Pellegrinelli. Amori che stanno facendo giri immensi.

