Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti rompe il silenzio e Trussardi scappa via

Giada Oricchio 23 gennaio 2022 a

a

a

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: liberi e lontani. Dopo l’annuncio della separazione da Tomaso Trussardi, la conduttrice svizzera è stata fotografata per le vie di Milano senza fede al dito. Questo l’unico indizio della rottura con il padre delle figlie Sole e Celeste perché sui social, Michelle continua a pubblicizzare i suoi prodotti felice e sorridente come sempre. Nessun riferimento a Tomaso e neppure al primo marito Eros che, secondo un’indiscrezione di Dagospia, si era riavvicinato sentimentalmente alla prima moglie. Un gossip che il cantante, in genere molto riservato, ha voluto stroncare sul nascere.

"Perché è finita". Chi c'è dietro la separazione della Hunziker da Trussardi, il gossip bomba

Prima ha smentito categoricamente di essere tornato con Michelle Hunziker, madre della primogenita Aurora, poi ha preso la palla al balzo per mandare un avviso ai naviganti. In una storia di Instagram tra il serio e il faceto ha detto: “Vedete? Questo è un paparazzo che mi sta fotografando con un'amica. Non è la mia fidanzata. E non sono fidanzato. Sono libero. Libero: free, free, free”.

Verità o depistaggio? Nel frattempo, Tomaso Trussardi è scappato dal clamore rifugiandosi in montagna con il cane Odino, come testimoniano le Instagram Stories sul suo account. Con lui, una presenza femminile, molto nota alle cronache mondane: la stilista Elisabetta Franchi, grande amica anche di Michelle.

