Fiorello e i Maneskin, ritorno a Sanremo? Amadeus ci spera: "Magari..."

Non ha un podio ideale dei vincitori. Magari durante il Festival giocherò con me stesso a provare a indovinare...". Amadeus non può svelare assolutamente le sue preferenze sui brani in gara a Sanremo. E anche sulle cover afferma che "stiamo ancora lavorando, è un work in progress: abbiamo però deciso di allargare lo spazio temporale anche agli anni Novanta, soprattutto per i più giovani". Tornando ai brani in gara, "sono canzoni molto radiofoniche e io spero che vadano il più possibile in radio". Nell'attesa, si ascolteranno sul palco di Sanremo, fino a notte fonda, "provando a chiudere prima delle due di notte". Forse anche per il sollievo del pubblico in casa e in teatro, sicuramente per quello dei giornalisti della sala stampa...

“Non lo so, speriamo, magari. Parlo solo di chi c'è al 100%. Per gli amici le porte non sono aperte, ma spalancate - ha spiegato Amadeus – parlando della presenza ancora non confermata di Rosario Fiorello a Sanremo”. Qualcuno vocifera che Fiorello potrebbe andare a dare manforte ad Amadeus nel giorno di apertura del festival, nel segno di un passaggio di consegne tra il festival del 2021 e quello del 2022. Il che gli permetterebbe di ritrovare nel Teatro Ariston il pubblico in presenza, per quanto distanziato, vaccinato e tamponato, che era mancato lo scorso anno.

E I vincitori dell'anno scorso Måneskin? Speriamo. Amadeus non esclude l'ipotesi di avere, come in passato, qualche ospite sportivo: "Potrebbe accadere, non è detto che sia una stella del presente, ma magari del passato. Ho affetto per lo sport soprattutto per il calcio”.

Unica certezza le cinque conduttrici che lo affiancheranno nelle cinque serata dal 1 al 5 febbraio. Amadeus rintuzza sul nascere ogni possibile polemica sulla presenza di Drusilla Foer, al secolo Gianluca Gori: "E' un personaggio intelligente, ironico, molto amato. Per Drusilla Foer come per Ornella Muti e Sabrina Ferilli, Lorena Cesarini e Maria Chiara Giannetta, sono partito dall'intenzione di rendere omaggio a cinque attrici, sia del mondo del cinema e del teatro che della fiction tv".

