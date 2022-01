Sanremo 2022, Cesare Cremonini tra i super ospiti del Festival: "L'omaggio a Lucio Dalla"

Carmen Guadalaxara 12 gennaio 2022 a

Cesare Cremonini sarà uno degli ospiti del Festival di Sanremo 2022 annunciato dal direttore artistico Amadeus. Il cantautore bolognese ha in uscita il suo settimo album “La ragazza del futuro” e potremo ascoltarlo il 25 febbraio 2022.

Durante il Festival il cantante ripercorrerà i suoi 20 anni di carriera e siamo certi che renderà omaggio a Lucio Dalla di cui, cantante stimato e considerato come un padre musicale dall'ex Lunapop. Il loro era un rapporto di lunghe chiamate e caffè in via D'Azeglio, li legava una stima reciproca, tanto che Dalla aveva definito Cremonini: "L’unico che salvo tra i cantautori di oggi è Cesare Cremonini, la sua musica mi intriga molto".

Cremonini, grazie alla co-produzione di Tenderstories, società attiva nella produzione audiovisiva, e Papaya Records, società di produzione cinematografica, sta girando il racconto della vita avventurosa di Lucio Dalla. “Non sarà però un film biografico, come ha spiegato Cremonini in un'intervista. “Mi concentrerò su un momento preciso della sua carriera, quello in cui si separa dal poeta Roberto Roversi e inizia a scriversi i testi da solo. A fine Anni 70 Dalla trascina la musica, come aveva fatto Dylan in America, verso una forma di comunicazione sociale ma slegata dalle ideologie, in cui il pubblico è centrale: la privatizza dal punto di vista sentimentale. Questa eredità è un punto di riferimento”.

