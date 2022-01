Checco Zalone e Amadeus fanno arrabbiare il direttore di Telelombardia. Il botta e risposta con Enrico Mentana

09 gennaio 2022 a

Il video con cui Amadeus ha annunciato il "sì" di Checco Zalone come super-ospite del Festival di Sanremo 2022 ha fatto sorridere tutti, o quasi. La gag inscenata dal comico e regista pugliese e lanciata al Tg1 mostra i due seduti a tavolino: "Ci vieni questa volta a Sanremo?", la domanda del conduttore. "Tu hai finito di pagare il mutuo? Hai comprato casa a tuo figlio?", la risposta di Zalone. "Sì, ma perché?", la controreplica di Amadeus. "Vengo, perché dopo non lavorerai più. Al massimo Telelombardia" è la battuta finale del comico di Tolo tolo, cado dalle nubi e tanti altri film campioni di incassi.

Hanno riso tutti, dicevamo, tranne uno. A causa della battuta finale su Amadeus che avrebbe potuto lavorare "forse a Telelombardia". Fabio Ravezzani, direttore responsabile delle news e dello sport della nota emittente lombarda, non ha gradito e in un tweet risponde non a Zalone, ma al conduttore Rai: "Spiace deludere Amadeus, ma una persona che ride così sguaiatamente su colleghi di un’altra tv noi non la manderemmo mai in onda. Questione di stile" è l'attacco affidato ai social che ha suscitato reazioni diverse, tra cui non manca chi consiglia il giornalista di non prendersela per la battuta di un comico.

Il tweet non è passato inosservato, e il direttore del Tg La7 Enrico Mentana ha bacchettato Ravezzani: "Sensazionale senso dello spirito del direttore dell'emittente locale: vuol dare lezioni di stile a Zalone. Satira contro comicità involontaria". Ma il giornalista robette, nessuna lezione di stile al comico ma al conduttore: "Sensazionale incapacità di capire di Mentana. A me non ha dato fastidio la battuta di Zalone (ci sta, infatti non cito lui) ma il fatto che Amadeus finga di ribaltarsi dalle risate come se lavorare da noi fosse una cosa per cui sganasciarsi. Tra colleghi non è gradevole".

