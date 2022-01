L'annuncio dei Manekin: saremo al Coachella Festival

13 gennaio 2022 a

Maneskin sempre più internazionali. Il gruppo rock romano non si arresta nella sua scalata al successo. E annuncia la sua partecipazione partecipazione ad uno dei più iconici festival del mondo: il Coachella, nelle date di domenica 17 e 24 aprile. Si esibiranno a fianco dei più importanti artisti internazionali come Harry Styles, Billie Eilish, Ye, Swedish House Mafia. La band porterà live le sonorità dell’album «Teatro d’Ira - Vol. I» (certificato disco di platino e con oltre un miliardo di ascolti su Spotify) nel corso dell’estate 2022, con una tournée che li vedrà protagonisti dei più importanti festival europei e del mondo - oltre al Coachella -, come il Rock in Rio, il Rock Am Ring, il Reading & Leeds Festival e il Lollapalooza. Ulteriori date saranno annunciate presto.

Con 6 dischi di diamante, 133 platino e 34 oro a livello globale e quasi 4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan sono gli italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2021, anno che li ha visti protagonisti di numerosi successi, dal primo posto al 71° Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest con il brano «Zitti e buoni» (cinque dischi di platino, contenuto nell’album «Teatro d’Ira - Vol. I») fino al premio «Best Rock» agli Mtv EMAs, la prima vittoria di un artista italiano in una categoria internazionale, la doppia nomination ai Brit Awards come «International Group» e «International Song» e l’inclusione di «I wanna be your slave» (triplo disco di platino) nella «Top 10 Tracks of 2021» secondo Bbc.

I Måneskin sono reduci dall’eccezionale esperienza negli Stati Uniti, con due speciali live a New York e Los Angeles e la presenza come special guest al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Sono stati ospiti dell’iconico Tonight Show con Jimmy Fallon e del popolare talk-show The Ellen DeGeneres Show e vantano una candidatura agli American Music Awards 2021 - in cui si sono esibiti con una straordinaria performance - come «Favorite Trending Song» con «Beggin»’. Con la conquista della #1 posizione nella classifica US Rock Airplay, il brano segna la più rapida ascesa per una nuova band alla numero uno nella US Alternative Airplay negli ultimi 24 anni, oltre a battere il record di permanenza rimanendo al primo posto per 10 settimane consecutive. Sono inoltre stati nominati da Billboard come Best New Artist dell’anno e hanno ricevuto il prestigioso invito da parte dell’Academy al museo dei Grammy per leggere alcune delle nomination della 64esima edizione.

