Maneskin, bomba Damiano David: irriconoscibile. E Giorgia Soleri lo elogia

La foto a sorpresa di Damiano David su Instagram fa impazzire il web e scatena anche fidanzata Giorgia Soleri. Il frontman annuncia di volersi prendere una pausa dai social network e la voglia di break per dedicarsi un po' di più a se stesso e ai familiari arriva con una foto che lo ritrae come i fan non lo avevano mai visto. Senza trucco, in boxer e a petto nudo tanto da far parlare anche la fidanzata che commenta: "La serenità ti sta proprio bene".

La pausa del frontman dei Maneskin è comunque durata pochissimo. In occasione del compleanno della Soleri infatti, che ha compiuto 26 anni, Damiano è riapparso nelle storie con un'altra foto inedita che li ritrae felici e vestiti a festa.

