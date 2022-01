L'anno che verrà, i Cugini di campagna imitano i Maneskin: imbarazzo totale, la gag con Amadeus

01 gennaio 2022 a

a

a

Gli show della notte di Capodanno offrono sempre scene cult e momenti memorabili e L'anno che verrà, la trasmissione condotta da Amadeus su Rai 1 per salutare il 2022, non è stata da meno. Il termometro dell'imbarazzo è schizzato alle stelle quando la vendetta dei Cugini di campagna nei confronti dei Maneskin, accusati dalla band di Anima mia di copiare i costumi di scena, si è tradotta in una cover di Zitti e buoni che ha raggelato i telespettatori tra falsetti, armonizzazioni e accuse di playback. La faccia basita di Amadeus durante l'esibizione, tra l'altro, è già diventata un meme.

Damiano dei Maneskin e la foto di Natale spinta: come manda in estasi i fan

Nel cast variopinto del programma in onda dalle acciaierie di Terni la band composta da Ivano Michetti, Silvano Michetti, Nicolino “Nick” Luciani e Tiziano Leonardi è salita sul palco prima della mezzanotte. “Sono qui questa sera con un loro classico, preparatevi a cantare questa canzone che conoscete tutti” ha detto Amadeus facendo intendere a tutti che sarebbe partita la celeberrima Anima mia. Ma ecco che la band attacca con Zitti e buoni, hit globale del gruppo composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, modificata per l'occasione, tra l'altro con qualche "vaffa" nell'intro.

I Cugini di Campagna sognano Sanremo. Appello ad Amadeus

La gag si conclude con Amadeus che dopo un po' interrompe l'esibizione: “Ma voi siete fuori di testa? Ho visto una signora che mi ha detto: 'ma io me li ricordavo diversi i Maneskin'... La signora ci rimane male" ha detto il conduttore. Il siparietto finisce così, con i presunti "plagiati" negli abiti che imitano la band italiana più famosa di sempre in un cortocircuito che solo nel tele-Capodanno potevamo vedere.

il preciso istante in cui ho perso un polmone #LAnnoCheVerrà pic.twitter.com/JUSHW9y04K — eli(sea) (@zaynelisea) December 31, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.