Il Tapiro d'oro cambia e ha il muso più corto. Solo per i Maneskin

Il Tapiro si trasforma in onore dei Maneskin. Ha il muso un po' meno lungo proprio per celebrare la band italiana in questo momento più famosa al mondo.

Festival di Sanremo, l’Eurovision, gli Ema: i Maneskin avevano vinto (quasi) tutto. Mancava solo lui, il Tapiro d'oro. Così questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) i Måneskin ne ricevono quattro speciali, uno ciascuno, realizzati appositamente dallo scenografo del Tg satirico per festeggiare i componenti del gruppo rock italiano famoso in tutto il mondo. E Valerio Staffelli ne approfitta per un’intervista esclusiva con i quattro artisti.

«Come è stato suonare con i Rolling Stones?», chiede Staffelli. «Difficile, perché non era il nostro pubblico, ma anche molto bello. Mick Jagger gentilissimo», risponde Damiano. Chi porta i pantaloni nella band? «Ce li scambiamo un po’ tutti», scherza la bassista Victoria. E all'inviato che domanda se, in futuro, hanno in programma di trasferirsi negli Stati Uniti, in coro rispondono: «Noooo, Roma non si abbandona».

