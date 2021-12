I test rapidi steccano, Tommaso Paradiso e Gigi D'Alessio positivi al Covid: tanti tamponi e poi...

31 dicembre 2021 a

Anche Tommaso paradiso è positivo al coronavirus. Lo ha comunicato lo stesso cantautore, ex leader dei Thegiornalisti, con una storia su Instagram, in cui spiega: "Sto bene, ho fatto mille tamponi rapidi ai quali sono risultato sempre negativo. Poiché sarei dovuto partire (lontano) in questi giorni ho fatto anche un molecolare, al quale sono risultato positivo. Penso sia la storia di tutti. Rimango a casa e amen. Non è un dramma. I drammi sono altri". Poi un invito ai fan: "Ditemi ora e giorno che preferite e ci facciamo una bella diretta insieme con la chitarra, il pianoforte e le canzoni".

Il cantautore romano è tra i tanti asintomatici o con lievi sintomi che hanno scoperto di avere il virus. Come il collega Gigi D'Alessio. "Anch'io sono a casa con il Covid. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuovo anno, e non potrò essere al capodanno di Rai Uno come da programmi... Lo seguirò da casa! " ha annunciato il cantante napoletano in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Anche per lui stesso copione di Paradiso. "Dopo 5 tamponi antigenici risultati tutti negativi ho fatto il tampone molecolare ed è risultato positivo. Ho una carica virale bassissima, forse perché sono vaccinato" ha spiegato D'Alessio. Parole che confermano i dubbi sulla reale efficacia dei tamponi rapidi per il Covid.

