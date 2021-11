Amanti svelati da Gigi D'Alessio, il marito scopre le corna in un video (e per lei scatta il risarcimento)

Antonio Siberia 27 novembre 2021 a

a

a

Un consiglio alle signore e ai signori sposati: di questi tempi meglio uscire di casa sempre con i mariti o con le mogli. E metter su un lockdown per ciò che riguarda il resto. No, non siamo diventati improvvisamente bacchettoni bensì la riflessione ci sorge spontanea - come avrebbe detto Antonio Lubrano - dopo aver letto una notizia relativa ad un video di Gigi D’Alessio, il cantante napoletano autore di una marea di canzoni di successo.

Divorzia per colpa del video di Gigi D'Alessio. E la Sony la risarcisce

Il fatto è questo: la Sony dovrà pagare i danni ad una donna ripresa in un video di D’Alessio mentre si trovava mano nella mano con un signore che non era il suo consorte. Una ripresa diventata poi di dominio pubblico in una zona dove dvd e canzoni di D’Alessio vanno a ruba perché molto popolare. La stessa dove vive la signora.

L'ultima di Saviano: "Combattete la mafia tradendo vostra moglie"

Annotano, tra le altre cose, i giudici: «Laddove la semplice notizia della relazione extraconiugale di una donna, ed ancor più dell’esistenza di tracce materiali visibili di tale relazione, suscitano ampia curiosità».

Una popolarità non cercata. Secondo la Sony invece i danni non sarebbero dovuti perché si doveva presumere un consenso tacito. Inoltre - sempre secondo la Sony - la signora si sarebbe accorta di essere stata inquadrata per il fatto di «aver soffermato lo sguardo sullo strumento di ripresa per alcuni istanti».

Elodie e Marracash, storia finita ma... I messaggi nascosti nel video del rapper

Ma guardare una telecamera non è sufficiente di per sé - secondo i giudici - a desumere che si tratti di un consenso. Potrebbe trattarsi soltanto di una banale curiosità e non di una consapevolezza piena. Alla fine di questa storia non resta che dare un ulteriore suggerimento alle coppie non sposate: quando vedete una telecamera, dateve! Magari fischiettando una canzone di Gigi D’Alessio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.