Amici 21, il figlio di Gigi D'Alessio canta con papà: spunta il video di LDA, quanti anni sono passati

Piccoli talenti crescono. LDA, al secolo Luca D’Alessio, dopo un inizio burrascoso inizia a macinare consensi ad Amici 21. E mentre Anna Pettinelli tenta di scacciare ripetutamente l’ombra di papà Gigi dietro di lui, definendolo una copia “datata” di suo padre, sul web impazza un tenero video che li ritrae assieme.

Il cantante della squadra di Rudy Zerbi, nei primi giorni del suo percorso nel talent non ha convinto tutti, qualcuno ha nutrito dei pregiudizi sulla sua partecipazione, giudicandolo a priori con l’etichetta di “figlio di”. Ma col passare del tempo il ragazzo sembra essersi aggiudicato un ruolo fondamentale all’interno della trasmissione di canale 5.

LDA, infatti, è attualmente tra i concorrenti più amati dell’edizione e per questo ogni retroscena su di lui diventa virale in un batter d’occhio. Questo è quanto accaduto con un video che sta facendo il giro del web nelle ultime ore. Un filmato di repertorio, probabilmente recuperato da qualche fan, in cui il piccolo Luca è davanti al microfono sotto lo sguardo attento di Gigi D’Alessio che riprende la scena.

TikTok, Instagram e Twitter sono esplosi con i commenti sotto al video dove il piccolo LDA accennava timidamente, cercando l’approvazione del padre, le note di “A città ‘e pulecenella”. In sottofondo, poco prima di iniziare, si sentono le indicazioni di papà D’Alessio che suggeriva di tenere la bocca vicino al microfono. Solo qualche anno dopo i due hanno registrato un featuring contenuto nell’album raccolta di D’Alessio “Buongiorno”. Insomma, sembra che Gigi abbia dato lezioni di canto al suo terzogenito sin dalla tenera età ma in questa avventura, abbia preferito guardare il percorso del figlio solo come un attento spettatore.

