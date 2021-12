In ginocchio davanti a me, la rivelazione di Zucchero su Dustin Hoffman

19 dicembre 2021 a

Zucchero "Sugar" Fornaciari racconta un Dustin Hoffman che non t'aspetti. Il musicista, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha raccontato di quando si trovava a Londra per il matrimonio di Sting.

All'improvviso mentre Zucchero parlava con un prete, è spuntato Dustin Hoffman che si è messo a urlare: "Ho bisogno d'amore perdio!", intonando uno dei brani più celebri del bluesman italiano. "Si è avvicinato a me con sua moglie - racconta Zucchero - e si è messo in ginocchio urlando a squarciagola in tutta la sala. Io ho detto a sua moglie di farlo smettere perché ero davvero molto imbarazzato. La moglie di Dustin, però, non ci poteva fare nulla perché lui era davvero impazzito per quella canzone. E da quel momento siamo rimasti amici".

