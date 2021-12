Mio figlio non lo voglio più vedere, Gina Lollobrigida crolla a Domenica In

12 dicembre 2021 a

“Cosa vuole mio figlio? I soldi, vuole l’eredità. Io non lo voglio vedere più basta!”. Gina Lollobrigida crolla in lacrime durante la puntata di Domenica In andata in onda il 12 dicembre. Mara Venier le chiede spiegazioni su quello che sta avvenendo nella sua famiglia. "Voglio essere libera - sbotta l'icona del cinema italiano - Le decisioni devono partire da me. Tutto quello che ho è frutto di tanti anni di lavoro e fatiche".

Negli studi di Domenica In c'è anche l'avvocato Antonio Ingroia, legale che sta difendendo l'attrice anche nei confronti di Javier Rigau, l'uomo con cui la Lollobrigida ha un contenzioso sulla legittimità del loro ipotetico matrimonio. "Il Papa ha annullato tutto - spiega Ingroia - Il problema è che nel registro civile di Barcellona c'è la trascrizione del matrimonio. Per questo chiederemo l'annullamento di questa trascrizione".

Intanto, nei prossimi giorni, ci sarà l’udienza del processo in cui la Lollobrigida è ritenuta incapace. "Presenteremo istanza di revoca dell'amministratore di sostegno - prosegue Ingroia - così la signora Lollobrigida potrà avere la piena disponibilità del proprio patrimonio".

