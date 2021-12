Gelo a Domenica In, Mara Venier fa a pezzi Mariotto: "Non si ride di una madre morta, vai fuori"

05 dicembre 2021 a

"Mi hai fatto girare le p**le" Mara Venier si infuria a Domenica In e mette Guillermo Mariotto alla porta. L'ex giudice di Ballando con le stelle fa salire i nervi della signora di Domenica In nella puntata del 5 dicembre.

Si ride e si scherza nello studio ma qualcosa a un certo punto va storto. Il designer ha sorriso quando la signora Rossella Erra, che nel programma di ballo di Rai1 rappresenta la voce del pubblico, stava commentando una clip su genitorialità e genitori scomparsi, argomento trattato ieri a Ballando con le stelle. "Mmmh, profonda..", ha commentato Mariotto prendendo per i fondelli la vox populi del dancing show. Passa qualche minuto e zia Mara sbotta. "Scusami Mariotto, ti devo dire una cosa perché mi stai facendo girare le pa**e. Tu ridevi e non era il momento di ridere. Ci sono momenti in cui ridere ed ironizzare. Non era questo. Non ci sto. Quando si parla di mamme che non ci sono più, non ridere. Se vuoi ridere esci da questo studio".

In studio cala il gelo, la conduttrice indica la porta poi punta il dito contro Mariotto: "Non ci sto. Quando si parla di mamme che non ci sono più non si ridere". Gullermo abbozza ma neanche troppo: "Va bene, va bene zia. Tranquilla", dice con un tono che non è piaciuto ai social che lo hanno massacrato con critiche al veleno e commenti negativi.

"Anche io ho una mamma", ha detto Mariotto. Poi la Venier per stemperare il clima annuncia di voler invitare a Domenica In la mamma dello stilista. "La facciamo venire in collegamento domenica prossima, lo dico ai miei autori", ha detto zia Mara. "Lei non si presta a queste cose" la repplica di Mariotto. Il giurato di Ballando forse non aveva considerato che la Venier non ha mai superato il dolore per la scomparsa della adorata mamma Elsa, scomparsa nel 2015 dopo una lunga malattia.

