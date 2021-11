Domenica In, Mara Venier lascia di stucco Federico Fashion Style: "Quindi sei gay?". E parte il massacro

Giada Oricchio 29 novembre 2021 a

Mara Venier e Federico Fashion Style: attimi di imbarazzo a “Domenica In” e il popolo del web bacchetta la conduttrice. Cosa è successo? Durante il segmento dedicato a “Ballando con le Stelle”, il dancing show di Rai1, Venier aveva ospiti il concorrente Federico Fashion Style e il giurato Guillermo Mariotto. Venerdì sera, l’imprenditore si è esibito in una rumba ricoperto di piume di struzzo che ha entusiasmato il pubblico, ma spesso a catturare l’attenzione sono i suoi atteggiamenti che secondo parte della giuria nasconderebbero un “non detto” sulla sessualità. E così ieri Mara Venier è andata dritta al punto: “Quindi pensano che tu sia gay?”.

L’hair stylist ha risposto con tranquillità: “Ma ti pare che perché uno mette le paillettes vuol dire che è gay?”. Concetto già espresso in precedenza. Attimi di disorientamento in studio, poi ci ha pensato Guillermo Mariotto ad uscire dall’empasse: “Mara vuoi fare la stessa domanda a me? Vuoi che ora faccia io coming out?” e la conduttrice: “Certo che lo voglio sapere!”. Con l’abituale sorriso sardonico e con tanta autoironia, lo stilista ha detto: “E da mo’! C’era bisogno di dirlo? Io ringrazio Dio ogni giorno per come sono”. Tuttavia la domanda a bruciapelo (e senza malizia) di Venier non è piaciuta ai social che l’hanno trovata inopportuna e indelicata: “Vergognoso”, “Ma saranno cavoli suoi, sì o no?”, “La conduttrice insinua, Federico è troppo gentile, io sbotterei, questo atteggiamento nei suoi confronti lo trovo fortemente discriminatorio”.

