Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci in lacrime per l'addio di Sara Di Vaira: caos in diretta e parte la pubblicità

Giada Oricchio 18 dicembre 2021 a

a

a

Milly Carlucci scoppia a piangere durante la finale di “Ballando con le Stelle”, il dancing show di Rai1, e ordina di andare in pubblicità. Nell’ultima puntata di un’edizione spumeggiante, l’insegnante di ballo Sara Di Vaira ha confermato il ritiro dalle scene (è il secondo dopo quello di Simone Di Pasquale). Si chiude un’era per una delle maestre storiche del programma che, dopo una clip sul suo “best of”, non ha trattenuto l’emozione abbracciata a Milly Carlucci che la stringeva forte come a volerla proteggere.

Il gesto di Arisa con Vito infiamma la giuria. Interviene pure Milly

Standing ovation del pubblico e della giuria e lacrime da parte della solitamente imperturbabile e impassibile conduttrice. Milly aveva gli occhi velati di tristezza, i lucciconi e la voce rotta dalla commozione. Poi il saluto tributo: “Non è facile salutare una donna così straordinaria, sei un pezzo del mio cuore, per sincerità e bravura. So che hai deciso si finire quest’esperienza, un atleta sa qual è il momento di ritirarsi, ma non è finita perché in altra veste sarai al Cantante Mascherato”. Nessun sorriso, solo un pudico pianto che ha spinto la padrona di casa, con il trucco sciolto, a chiamare, anzi invocare ripetutamente il nero per non spettacolarizzare e strumentalizzare un dispiacere vero.

Sabrina Salerno da capogiro: Peron esagera e si sgancia il top, fuga dietro le quinte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.