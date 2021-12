Ballando Con Le Stelle, Sabrina Salerno da capogiro: Peron esagera e si apre il top. Fuga dietro le quinte

Giada Oricchio 18 dicembre 2021 a

Fuoriprogramma per la regina delle nevi, Sabrina Salerno, nella finale di “Ballando con le Stelle”, sabato 18 dicembre. Nella prima sfida contro Bianca Gascoigne, la cantante si è esibita in uno slow fox da fiaba. Ben presto corona e mantello bianco neve hanno lasciato spazio a hot pants e corpetto stretto, striminzito, super fasciante. Un po’ troppo perché è esploso al termine della performance lasciando Sabrina a seno nudo e con la schiena scoperta. Un imprevisto che l’ha costretta a guadagnare il dietro le quinte abbracciata stretta, stretta al suo maestro Samuel Peron per allacciare il bustino. L’imprevisto ha mandato in tilt il pubblico e ai social ha ricordato il precedente di Veronica Maya rimasta qualche anno fa con il capezzolo di fuori a "Tale e Quale Show". Milly Carlucci ha invocato l’intervento delle sarte, mentre il piccante Guillermo Mariotto ha commentato: “Era il regalo che tutti si aspettavano e invece…” e Selvaggia Lucarelli: “Non è proprio il classico finale di favola”. Poi Sabrina è rientrata perfettamente composta nel suo micro abito e ha conquistato i 10 punti del duello contro l’amica-rivale.

Sabrina Salerno stava per fare la stessa fine di Veronica Maya a #TaleEQualeShow.#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/5nEfOpVQyP — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 18, 2021

