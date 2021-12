Festival di Sanremo, spunta un altro nome tra i big. Amadeus a sorpresa: chi porta all'Ariston

Carmen Guadalaxara 14 dicembre 2021 a

"Non 2 ma 3 giovani tra i big. Ho deciso di portare a Sanremo l'intero podio: tre giovani vengono a Sanremo tra i Big. Quindi in gara al Festival ci saranno 25 artisti, non 24 come previsto. Due erano troppo pochi", ha spiegato il direttore artistico Amadeus che questa domani sera condurrà la finalissima di Sanremo Giovani.

“Si esibiranno tutti e 12, ognuno con la propria canzone. Io voterò per il 50%, l'altro 50% sarà della commissione. Non ci saranno manche, né scontri diretti. Faremo la scaletta nel pomeriggio, solo sulla base di questioni televisive, ma sarà ininfluente perché non c'è il televoto. Quest’anno alla kermesse di febbraio una sola categoria. “Mi è venuto in mente di togliere la sezione Nuove Proposte perché ho visto che in questi anni salgono sul palco, uno vince, ma nessuno se li fila. Non è una colpa, è chiaro che per il pubblico, per la stampa, per i media, per tutti i Big siano un'altra cosa. Per questo penso che sia meglio portare i giovani tra i Big. La storia insegna che i giovani che passano direttamente da Sanremo Giovani ai Big hanno una grande attenzione; per questo se la giocano alla pari sul palco dell'Ariston. Giocheranno da titolari, non da riserve”.

Durante la serata di domani sera, in diretta su Rai Uno, presenti tutti i 22 big al Casinò di Sanremo, tranne Elisa perché è positiva al Covid: “Sta bene, ma non può essere presente. Faremo un collegamento Skype da casa. Lei è la prima che è dispiaciuta”.

Amadeus poi annuncia: “Se ci sarà un caso di positività quest'anno, non sarà squalificato il cantante, ma manderò in onda il video, come accaduto l'anno scorso con Irama. Per questo suggerisco – conclude - di pettinarsi durante le prove generali”.

