Sanremo 2022, Amadeus al Tg1 svela i big in gara: ci sono Elisa, Gianni Morandi e Achille Lauro

Tra i Big in gara al prossimo Festival di Sanremo ci saranno anche Elisa e Gianni Morandi. Lo ha annunciato il direttore artistico della kermesse, Amadeus, in diretta al Tg1. Amadeus ha dato i primi 11 nomi tra i 22 Big in concorso. Oltre a Elisa e Morandi ci saranno i Dito nella piaga con Donatella Rettore, Noemi, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista, Ana Mena, Dargen D'Amico, Highsnob e Hu.

In un secondo collegamentocon il telegiornale il direttore artistico ha svelato anche gli altri 11 nomi: Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Mahmood con Blanco, Giusy Ferreri, Irama, Giovanni Truppi, Aka7even.

