Povia positivo al Covid. Poi sgancia la bomba su Sanremo

12 dicembre 2021 a

«Sono positivo con carica bassa, sto bene»: con questo messaggio Povia ha annunciato la sua assenza da una manifestazione No vax in programma a Genova. Il 49enne cantautore milanese, tra i più attivi sostenitori del movimento contrario alle vaccinazioni, secondo il sito Genova24 ha contattato gli organizzatori spiegando che non poteva intervenire alla protesta contro il Green passi a piazza della Vittoria. «Non era in formissima ma siamo tranquilli», ha dichiarato una delle organizzatrici allo stesso sito.

Video su questo argomento Povia le canta a Speranza e Big Pharma: vaccino obbligatorio? Col ca**o!

Povia il 20 novembre era intervenuto a Roma alla manifestazione al Circo Massimo contro il green pass improvvisando un concerto sulle note della canzone «I bambini fanno oh». Sui social il cantautore ha anche negato di esser stato scartato nella selezione per i cantanti in gara a Sanremo 2022. «Sono anni che non mi presento», ha precisato, «ci tengo a dirlo. Per motivi ideologici e politici, la Rai e cioè il governo, non ammetterebbe mai a Sanremo un cantautore che contesta le scelte schizofreniche, illogiche, anti-costituzionali e anti-scientifiche del governo stesso».

