Ballando con le Stelle, Morgan gela tutti con la rivelazione: "Mio padre si è suicidato"

Francesco Fredella 05 dicembre 2021 a

a

a

Le difficoltà nella vita di Morgan non sono mai mancate. Lui, ex dei Bluvertigo e musicista di grande livello, si è messo in gioco a Ballando con le stelle. Nel corso della semifinale racconta anche qualcosa del suo passato (che molti già conoscono). "Mio padre si è suicidato per la depressione", dice prima della prova speciale basata su un aneddoto della vita dei concorrenti. Il tema della depressione ed il dramma vissuto gela tutti. Ma Morgan, abile retore, dinanzi alle telecamere mette insieme i ricordi. Lo fa con sapienza, umiltà e tanta passione. "Da subito mia madre ha capito che quando c’era la musica mi ipnotizzavo. Poteva parcheggiarmi ovunque, io con la musica stavo nel mio mondo. Il mondo dei bambini che amano giocare, che poi si trovano in un mondo pieno di regole, in un mondo sempre uguale. Io sentivo che il mio mondo era diverso, un mondo diverso da quello che mi si era offerto e allora mi sono costruito un mondo di musica", racconta negli studi di Milly Carlucci.

Arisa nella vasca con Vito, la bomba erotica esplode sulla pista di Ballando





Poi continua, sempre con una mano sul cuore. "Nella mia vita è capitato un dramma, mio padre si tolse la vita per la depressione. L’ho perdonato, ma non quando avevo quindici anni. Ho dovuto attraversare il lutto, per un padre che era buono. C’è stata la musica, che mio padre amava. Ma ha lasciato me e mia sorella in una tristezza che non meritavamo. Eravamo bellissimi", dice riavvolgendo il nastro dei ricordi. Per Morgan, sicuramente, la musica è stata la vera terapia per superare un momento difficilissimo. "Il mondo di oggi è diverso per me, anche per le mazzate che ho preso. Stare al mondo è un casino, ma la musica in fondo è una grande metafora della vita. il mondo in cui viviamo c’è molta anafettività. La musica non cura, la musica è normale", continua a raccontare. Poi parla dell'importanza della famiglia, che per lui ha un vero valore aggiunto. "La fortuna di essere al mondo la dobbiamo a chi ci ha messo al mondo. Quando noi siamo in grado di perdonarli per le difficoltà che abbiamo attraversato, quando superiamo i disaccordi e troviamo gli accordi troviamo il senso del mondo", conclude Morgan.

Iannone fa litigare Carolyn Smith con Selvaggia Lucarelli: l'esperta picchia forte e la zittisce

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.