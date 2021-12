Ballando Con Le Stelle, la giuria incorona Sabrina Salerno: "Samuel Peron rinato, lei una campionessa"

Giada Oricchio 04 dicembre 2021 a

“Ci voleva una Salerno per svegliare un Peron”. Nella semifinale di “Ballando con le Stelle”, il dancing show di Rai1, sabato 4 dicembre, Sabrina Salerno stende tutti con un velocissimo quick step tra le braccia del maestro Samuel Peron.

La giuria ha solo elogi per l’impegno e la costanza dimostrata dalla cantante. Selvaggia Lucarelli, la più critica, osserva: “La qualità di questa edizione è medio bassa come livello di ballo. Altri anni c’erano almeno tre, quattro coppie che si giocavano la vittoria. Te sei stata sicuramente la migliore dall’inizio, la più costante, vai dritta verso la finale. E poi stasera sono più scollata io di te, c’è qualcosa che non va”.

Già perché Sabrina Salerno ha fatto colpo nonostante si sia esibita con un monacale e gigantesco bavero bianco che nascondeva le forme procaci. Complimenti estasiati da tutti i giurati, dagli opinionisti e da Alessandra Mussolini, mentre Guillermo Mariotto ha messo la ciliegina sulla torta: “Ci voleva una Salerno per svegliare un Peron. Guarda che sorriso, ti sei svegliato. Sai che hai in mano una campionessa!”. E la coppia è stata premiata con 48 punti.

