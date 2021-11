Che bacio tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. "Davanti a mia moglie" gelo ad Amici 21

Giorgia Peretti 28 novembre 2021 a

Si alza la temperatura ad Amici 21. Dopo i ripetuti battibecchi e i vari litigi tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano scoppia la passione. Nel corso della puntata andata in onda su Canale 5, domenica 28 novembre, c'è stato un bacio a sorpresa tra i due.

Tutto si consuma durante una sfida danzereccia tra la Celentano e Lorella Cuccarini. Le due insegnanti avevano già divertito il pubblico con un ballo nelle scorse settimane insieme a Raimondo Todaro, così, la padrona di casa, Maria De Filippi ha deciso di replicare la scenetta mettendole in sfida. Entrambi dovevano cimentarsi in un passo a due, per la precisione una rumba. La dimostrazione della coreografia è stata eseguita da Raimondo Todaro e Francesca Tocca, i due si erano lasciati salvo poi ritrovare l’equilibrio e la passione nel talent show di Maria De Filippi.

Una volta esibiti, la Tocca si sposta dietro la scrivania dei giudici, lasciando Todaro nelle mani delle insegnanti Cuccarini e Celentano. Inizia la nipote del Molleggiato che si è lasciata prendere dalla sensualità della coreografia, facendosi trasportare dalla musica e dalla professionalità del maestro. Tanto che sul finale ha pensato di stampargli un bacio sulla bocca.

Un gesto che ha spiazzato tutti, compresa la moglie dell’ex ballerino di Ballando con le stelle. Il bacio non era previsto nella coreografia, infatti con Lorella Cuccarini non c’è stato alcun sfioramento di labbra. La padrona di casa ha subito fatto notare: “Quando balla perde la testa!”. La Celentano si è giustificata: "Lui è un bravissimo partner. Per questo gli ho dato un bacio". E Todaro ribatte: “E c’era mia moglie, se non c’era mia moglie che facevi?”.

Dal canto suo la moglie del ballerino è stata al gioco rimandando il giudizio delle prove alla prossima settimana: “Complimenti a tutti e due. Lorella sei stata veramente brava, raffinata, elegante, pulita, di classe. La maestra Celentano? Devo dire che mi ha sorpresa. L’ho vista diversa, sensuale, si è lasciata andare, cose difficili di vedere da lei. Mi è piaciuto come ha usato il corpo, molto fluido, molto latino. Siccome è molto difficile ad oggi non vorrei dire chi, per me, è stata la migliore".

