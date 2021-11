Amici 21, Flaza positiva al Covid. Lo sfogo su Instagram: quanto sta male

Giorgia Peretti 11 novembre 2021 a

Flaza è positiva al Covid. L’ex concorrente di Amici 21, nome al secolo Flavia Zardetto, ha dato la notizia su Instagram. La cantante, durante una sessione di ‘domande e risposte’ sul suo percorso artistico fuori dal talent show di Maria De Filippi ha raccontato ai suoi follower di aver contratto il coronavirus. L’artista è molto seguita, specie dopo la sua chiacchierata uscita di scena dal programma (è stata cacciata dalla scuola per aver trasgredito le regole della trasmissione nda), e sul suo account ha spiegato ai suoi fan di essere stata molto male e che ora sta trascorrendo la quarantena nella sua casa a Fregene. "Malattia tremenda. Indossate sempre le mascherine. Mi sto riprendendo piano piano”, ha detto Flaza nelle stories. Non è chiaro il momento del contagio così come non si sa se la cantante si sia sottoposta al vaccino nei mesi precedenti all’inizio del programma.

Ad ogni modo ora la giovane artista è costretta a restare in quarantena in attesa del tampone negativo prima di poter tornare a cantare in pubblico. Nonostante il percorso nello show di canale 5 sia stato molto breve la cantante sembra riscuotere un buon successo sui social. L’allieva di Lorella Cuccarini, nel corso delle prime settimane di permanenza nella scuola, è stata più volte rimproverata sia dai produttori che dalla conduttrice per i suoi comportamenti scorretti durante la preparazione delle prove in settimana. Un atteggiamento reiterato nel tempo che avrebbe portato la sua coach a prendere la decisione di ritirarle la maglia ed eliminarla definitivamente dalla gara.

Subito dopo l’abbandono della casetta, la cantante si è lamentata per il montaggio degli “rvm” mostrati in puntata. Filmati, che secondo lei, sarebbero stati montati ad hoc per dimostrare la poca buona volontà nelle attività proposte dalla trasmissione. Gli spezzoni visti in diretta avrebbero enfatizzato gli errori e i ritardi che Flaza sosteneva di non aver commesso. Dopo qualche giorno, la cantante si è sfogata anche sui social dove ha raccontato di essere stata insultata da alcuni telespettatori per la maleducazione mostrata nei filmato. Alla fine, la cantante è tornata sui suoi passi ammettendo di essere dispiaciuta di aver presentato il lato peggiore della sua personalità.

