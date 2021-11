Amici21, Todaro spiazza tutti col ballo sexy e la Celentano cede

Giorgia Peretti 14 novembre 2021 a

Un siparietto piccante è andato in onda ad Amici 21. Dopo il litigio con Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ha deliziato il pubblico regalando con un ballo molto sensuale accompagnato dalla maestra di classico. L’ex ballerino di Ballando con le Stelle per alleggerire la tensione ha preso alla sprovvista la collega, facendola volteggiare per dimostrare un passo di danza. La padrona di casa, Maria De Filippi a quel punto è intervenuta per punzecchiare la veterana della scuola: "Te lo ricorderai a vita questo brivido”. Poi ha proposto al ballerino di latino-americano di eseguire una bachata, Todaro si è prestato al gioco accettando senza pensarci due volte.

Dal canto suo l’inflessibile maestra sembrava opporre resistenza, salvo poi cedere all’insistenza dello studio. "Mi voglio strusciare con la Celentano. Vieni che ti faccio sentire il latino”, ha detto Todaro scatenando il pubblico. E ancora: “Mo mi struscio, Celentano, vieni qua!”. Il momento idilliaco è durato poco tra i due perché pochi istanti dopo sono tornati a battibeccare. La Celentano, infatti, ha fatto eseguire a Carola e Mattia una coreografia di latino, complimentandosi con la sua allieva per la versatilità. Todaro è intervenuto a gamba tesa trattandosi del suo campo rimarcando le differenze dello stile con la coreografia presentata: "Ogni tanto la fai fuori dal vasetto. Questa coreografia di latino? Ma non ti permettere proprio. Se torno a casa e non lo dico mi fucilano”. La Celentano si è rivolta a Maria De Filippi con tono spazientito: "Io queste cose da questo signore non le accetto. È un latin show”. Ma Todaro ha insistito: "Ma quale latin show, questo è prendi, sposta, questo è traslochi. Non ti devi permettere di dire che questo è latin show. Non sei onesta". Insomma, nessuna quiete dopo la tempesta tra i due solo acquazzoni all’orizzonte.

