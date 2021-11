"Tudo bem" Evandro da Amici al palco, il concerto a Roma

Carmen Guadalaxara 26 novembre 2021 a

Ho scritto “Tudo bem? ” quando ho realizzato che, se non si pone abbastanza attenzione alla direzione che prende la propria vita, si rischia che qualcun altro possa decidere al posto nostro. Questo è il timore più grande per ogni ventenne – spiega Evandro cantautore romano che si esibirà sabato 27 novembre a Largo Venue di Roma (Via Biordo Michelotti 2, ore 21:00)”. Classe 2001, inizia a scrivere le sue prime canzoni a 17 anni. Comincia ad esibirsi in pubblico nel 2019, suonando in diversi locali della Capitale. Nel 2020 partecipa al programma di Canale 5 Amici ed esce il suo primo singolo “Guacamole”, seguito da “Roma Centro” e “Ritrovarci (Califormia)”.

