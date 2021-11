Elodie e Marracash, storia finita ma... I messaggi nascosti nel video del rapper

Giorgia Peretti 19 novembre 2021 a

Marracash lancia il suo nuovo album e annuncia definitivamente la fine dell’amore con Elodie. È uscito a mezzanotte del 18 novembre il nuovo, disco del rapper: “Noi, loro, gli altri” ma è nel brano “Crazy Love” che i due ex amanti sanciscono la rottura, uccidendosi a vicenda.

Nel videoclip, i due artisti vestono i panni di schermidori, abili combattenti del duello del loro amore. Marracash ed Elodie si feriscono per poi uccidersi a vicenda, scegliendo di chiudere per sempre il “cerchio” che li ha visti legati dal 2019 quando si sono conosciuti, sul set di un video.

Nel corso di un’intervista al quotidiano “Corriere della Sera”, Marracash confessa la fine della storia d’amore con Elodie: “Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. È stato un momento impegnativo per entrambi e abbiamo provato a far quadrare le cose. È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine”. Nella clip, disponibile su YouTube, girata da Giulio Rosati, il rapper duella con la cantante e spiega: “Mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda”.

Un finale che non sembra lasciare altre interpretazioni. “Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video”, ha detto il rapper.

Nei versi di Marracash, Elodie diventa la sua Nefertiti, colei che lo ha stregato “sinuosa con gli occhi verdi, pelle ocra e i tuoi capelli rosa”. I due però finiscono per togliersi la vita a vicenda: il colpo di spada di Marracash nel duello è fatale ma nel finale, a sorpresa, Elodie scocca la freccia di un arco che li divide definitivamente.

Sebbene il video non sembri lasciare alcun dubbio su un possibile ritorno di fiamma, i follower continuano ad intasare i social con commenti sulla coppia. “Io la rottura tra Marra ed Elodie non la supero, sento il cuore a pezzi per i miei genitori adesso capisco come si sono sentiti i nostri nonni quando Romina e Albano si sono lasciati”, scrive ironico un’utente. “Purtroppo io in elodie e marra crederò sempre anche tra 10 anni loro sono l’amore”, ribatte qualcun altro. “Questo disco grida ELODIE ovunque cioè lascia il tuo nuovo tipo e torna con marra dai”, digita un fan facendo riferimento alla nuova love story della cantante con David Rossi.

