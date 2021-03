Sanremo 2021, la sorpresa di Diletta Leotta all'amica Elodie

Giada Oricchio 06 marzo 2021 a

Doppia sorpresa per Elodie, la star del Festival di Sanremo 2021. La cantante e presentatrice, che ha incantato sul palco del teatro Ariston, è tornata a casa e ha trovato una doppia sorpresa: centinaia di rose rosse dal fidanzato Marracash, produttore musicale, e una dedica speciale dall’amica del cuore Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn ha pubblicato su Instagram una foto che ha fatto il pieno di like: un abbraccio forte, forte tra le due primedonne e l’elogio “So proud of you” cioè “Così orgogliosa di te”.

