Mara Venier denuncia la truffa bitcoin sui social: "Siete fuori di testa". La bufala clamorosa

Giada Oricchio 07 ottobre 2021 a

Mara Venier furiosa su Instagram: “Siete fuori di testa”. La conduttrice di “Domenica In” ha pubblicato sul suo account social lo screen di un articolo-truffa di una testata online. Il titolo e il contenuto del pezzo portavano a ritenere che l’attrice veneta trapiantata a Roma avesse investito in Bitcoin traendone guadagni così ingenti da far tremare le grandi banche. Un “segreto” che i banchieri non voglio far sapere, ma che Venier aveva confidato in presunte chiacchierate con Damiano dei Maneskin o Monica Bellucci. Una bufala, una enorme e pericolosa fake news perché spinge i lettori distratti o i più ingenui a cliccare sul link annesso e regalare soldi a chissà chi nella speranza di soldi facili.

Mara Venier ha voluto denunciare forte e chiaro l’imbroglio citando proprio la frase più azzeccata dal brano “Zitti e buoni” dei Maneskin: “Tutto falso, mai fatto investimenti Bitcoin mai intervistato Monica Bellucci o Damiano ….mai parlato di investimenti… siete fuori di testa”. La rivelazione non ha colto impreparati altri volti noti dello spettacolo e della tv: da Stefania Orlando a Sandra Milo fino a Alberto Matano. Il giornalista e conduttore de “La Vita in diretta” ha confessato: "E’ successo anche a me, fai bene a denunciare! Attenti alle truffe”. Purtroppo è diffusa la prassi di gente senza scrupoli che sul web usa foto di gente famosa per raggirare con dolo il prossimo. In passato Maria De Filippi, Elodie e Nadia Toffa sono stati testimonial a loro insaputa di inesistenti miracolosi (e costosi) pillole dimagranti.

