Belen Rodriguez, "scandalosa". Perché la foto del pancione sconvolge

Belen Rodriguez in dolce attesa e nuda come Demi Moore e scatta l’invito al pudore da parte dei benpensati social. La modella argentina, incinta della secondogenita, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una suggestiva foto in bianco e nero: pancia arrotondata e lato B senza veli. Uno scatto accompagnato da una caption a doppio senso: “The moon inside”, la luna dentro con riferimento al nome della figlia (si chiamerà Luna Marie, nda) che nascerà tra pochi mesi. Pioggia di cuori dalle donne dello spettacolo, da Elodie a Mara Venier, da Noemi a Paola Barale, e pioggia di osservazioni dai follower con il dito eternamente puntato: “Ma far vedere il c*lo in gravidanza è proprio necessario?”, “Copriti, un po’ di pudore”, “Evitare di metterti mezza nuda no eh?”, “Mostrarsi così non è molto carino. Troppo intimo il pancione, sbagli a esporti così”, “Quanto esibizionismo! Non sei più una ragazza”. Belen, 37 anni a settembre, è in attesa di una bambina dal compagno Antonino Spinalbenese e ha già un figlio, Santiago, da Stefano De Martino.

