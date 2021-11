L'esibizione di Morgan a Ballando Con Le Stelle fa impazzire Selvaggia Lucarelli: "Mi è piaciuto tantissimo"

Giada Oricchio 07 novembre 2021 a

a

a

“Sguaiato, impreciso, pasticciato”. Pioggia di critiche per Morgan a “Ballando con le Stelle”, ma l’artista sorprende tutti, non crolla e Selvaggia Lucarelli lo difende. Durante la puntata di sabato 6 novembre, Morgan ha ballato un rock ‘n roll con la maestra Alessandra Tripoli su una coreografia di grande impatto studiata in prima persona.

Per Fabio Canino l’idea era forte, ma “sembravi sguaiato, andavi da solo, invece è Alessandra centrale”, stessa critica di Carolyn Smith: geniale la messa in scena, deludente la precisione nell’eseguirla. Morgan ha incassato dicendo che la mancanza di tempo non gli permette di essere perfetto nei movimenti, ma ha accettato le critiche con inusuale savoir-faire: “E’ giusto che una giuria mi dica se non ho ballato bene”.

Selvaggia Lucarelli “castra” Federico Fashion Style: il balletto e la presa… per i fondelli

Ironia da 10 e lode per Selvaggia Lucarelli: “Dopo questa esperienza, Alessandra Tripoli non merita una medaglia, ma quelle che ha il generale Figliuolo sul petto”. Poi l’articolato giudizio: “Io so quanta pazienza ci vuole ad avere a che fare con Morgan… ha il solito problema.. il narcisismo patologico”, “No, al limite istrionismo” ha ribattuto il cantante lanciandosi in una disquisizione su altre patologie. Sembrava che la situazione dovesse precipitare da un momento all’altro: lo studio era con il fiato sospeso per la mazzata finale e Marco Castoldi si sentiva già cotto a puntino sulla graticola, invece Selvaggia Lucarelli ha spiazzato tutti: “Io so quanta difficoltà te abbia a essere generoso, non sei un generoso, assolutamente, stasera invece lo sei stato. Ho visto la voglia di ballare, di spenderti, di non fare il parac**o. Non sei Al Bano? E io non sono Romina. Mi è piaciuto tantissimo”. Applausi, “ooohhhh” liberatorio di Milly Carlucci e grida di felicità per Morgan: “E dillo prima!!!”.

Il décolleté esplosivo accende la polemica e Sabrina Salerno scoppia a piangere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.