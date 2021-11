A Ballando Con Le Stelle scoppia la polemica sul décolleté esplosivo: Sabrina Salerno in lacrime

Giada Oricchio 06 novembre 2021 a

A “Ballando con le Stelle”, il dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai1, il look di Sabrina Salerno diventa oggetto di polemica e lei scoppia a piangere. La cantante e Samuel Peron hanno proposto un paso doble dalla coreografia difficile: promossi con riserva perché il body scollatissimo e gli hot pants di pelle nera hanno riproposto il tema della fisicità tirannica di Sabrina. E’ la giurata Selvaggia Lucarelli a dare fuoco alle polveri: “Mi è piaciuto, non ho visto una cosa anni ‘80, non la Sabrina Salerno di Festivalbar però c’è sempre qualcosa che non va. Mi sto convincendo che non sei una bomba sexy, sei lontanissima da quel cliché, hai messo in piedi una recita. Fossi in te andrei in sottrazione, credo che te sia più borghese di quanto vuol far credere”.

Apriti cielo: l’artista comprende ma non condivide, il pubblico le urla che è bella e sta bene così e la giornalista replica: “Non ho detto che si deve coprire, ma che questo tipo di estetica la imprigiona”. Il consiglio di Lucarelli viene travisato: da “saresti sexy e conturbante anche con un burka, punta su altro” si passa al banale “magari arrivare a 53 anni così, devi stare bene nel tuo corpo”. Interviene anche l’opinionista Alessandra Mussolini: “Non ti ammosciare per la giuria. Perché le donne si devono coprire quando gli uomini sono più nudi? Vuoi vedere che mi denudo pure io stasera?!”. Una bagarre tra chi comprende e chi no finché Guillermo Mariotto non spara: “Ho visto una cosa scontata, passi giusti, ma manca qualcosa”.

Sabrina Salerno non ci sta: “Credetemi per me è difficile, alla fine di ogni clip sono più le lacrime che…”, si emoziona, si interrompe, allontana il microfono e scoppia a piangere tra le braccia di Milly Carlucci. La conduttrice la consola e la ballerina confessa: “Scusate… non mi piace piangere in tv, a raccontarmi faccio uno sforzo pazzesco”. Le lacrime belle e genuine soddisfano la “sete di sangue” della giuria e Selvaggia Lucarelli chiude con una carezza: “Lei ha capito che sono la sua coach, non voglio distruggerla ma aiutarla”. Voti alti e sorriso ritrovato.

