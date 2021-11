Arisa e Vito Coppola, la giuria di Ballando stana la coppia sul flirt: imbarazzo in studio

Giada Oricchio 07 novembre 2021 a

C’è del tenero tra Arisa e il maestro Vito Coppola di “Ballando con le Stelle”, il dancing show di Rai1? Al termine di un’innovativa esibizione di tango sulle note di “Altalene”, ultimo brano della cantante, Carolyn Smith ha incoronato la coppia: “Arisa, a star is born. Prossima settimana voglio vedere una rumba con Shallow colonna sonora, voglio vedere qualcosa di intenso. Non è una richiesta, ma un ordine”.

La giuria è “innamorata” della personalità e del talento di Rosalba Pippa, ma Selvaggia Lucarelli scova anche un altro tipo di amore. Facendo leva sugli abiti di scena, ha detto: “Cara Cappuccetto rosso, ma il lupo ti ha mangiato oppure…”, “Non ancora, non penso perché non è uno… magari a qualcuno piace la pasta al forno… e io non so ancora cosa piace a questo lupo… in verità questo non è un argomento giusto da trattare…” ha risposto imbarazzata Arisa, mentre alle sue spalle Vito Coppola si trasformava in un cartonato vivente. Lucarelli ha insistito: “Il lupo non dice niente? Non parla? Lo so che non è argomento da trattare però mi divertiva…”. Anche Guillermo Mariotto ha esortato la ballerina a “mangiarsi il lupo” e con prontezza di spirito Arisa ha chiuso il match: “Sì vabbè, poi vediamo…”.

