Ballando con le Stelle, Alessandra Mussolini punta tutto sul seno

Un selfie in bagno prima di andare in onda a Ballando con le stelle. Alessandra Mussolini, da ballerina a opinionista della trasmissione condotta da Milly Carlucci il sabato sera su Raiuno, osa. E sul suo profilo Instagram mette in evidenza la sua parte migliore. Decolletè in bella mostra, occhio languido per conquistarsi tutti i like.

Battibecchi con Selvaggia Lucarelli sempre presenti, la Mussolini da quando ha partecipato al gioco che regala ai partecipanti molta più consapevolezza nel proprio corpo, attraverso il ballo, si diverte a giocare con le sue curve. E i fan apprezzano.

